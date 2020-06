Pasquale lascia Camera Liguria

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Luciano Pasquale lascia la presidenza della Camera di commercio Riviere di Liguria (Imperia, La Spezia e Savona). Le dimissioni, irrevocabili e con effetto immediato, sono arrivate inaspettate, a dieci mesi dalla scadenza del mandato, motivate da ragioni di carattere personale. Pasquale, alla guida dell'ente da aprile 2016, dopo essere stato per 5 anni presidente della Camera di commercio di Savona, lascia anche il ruolo di consigliere. Il vicepresidente vicario Enrico Lupi assumerà la reggenza fino all'elezione del nuovo presidente che resterà in carica per i prossimi 10 mesi.

