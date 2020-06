Minaccia medico pronto soccorso

Episodio di violenza in un ospedale genovese. I carabinieri hanno denunciato un uomo di 22 anni che questa mattina, ubriaco, all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, ha minacciato il medico e poi ha preso a calci una porta rompendola. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile che sono riusciti a bloccare il giovane.

Secondo quanto accertato, il giovane non voleva essere visitato dal medico e per questo si sarebbe scagliato contro di lui. Le accuse sono di minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento.

(ANSA).