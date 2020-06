Fase 3: a Genova riaprono domani 46 aree giochi per bambini

(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Aprono in sicurezza domani, giovedì 11 giugno, quarantasei aree giochi su tutto il territorio comunale, sei per il Medio Ponente e cinque per ognuno degli altri Municipi. Lo annuncia il Comune di Genova. Le aree sono state selezionate dai Municipi, in collaborazione con la Protezione civile comunale, al fine di garantire una capillare offerta su tutta Genova. In vista dell'apertura è stata effettuata la sanificazione dei giochi ed è stato predisposto un programma di igienizzazione periodico, come prescritto dalle linee guida Stato-Regione. Inoltre sono stati affissi i cartelli, sponsorizzati dai Lions Club, che ricordano l'obbligo di adottare le misure per il contrasto alla diffusione del virus, come previsto dalle normative in materia di Covid-19. È necessario osservare la distanza di almeno un metro tra le persone, ricorda il Comune di Genova, bisogna igienizzare le mani, i bambini dai 6 anni in su devono indossare la mascherina, sono vietati assembramenti e contatti fisici. È consentito l'accesso di un solo accompagnatore per bambino. Genitori e accompagnatori sono invitati ad effettuare un monitoraggio delle condizioni di salute del bambino e ad evitare che, in presenza di febbre o tosse, frequentino l'area giochi.

Il mancato rispetto delle regole è responsabilità del genitore o dell'adulto famigliare accompagnatore, ovvero del ragazzo se almeno 14enne. La Polizia locale assicurerà controlli itineranti e periodici per sensibilizzare e verificare il rispetto della normativa. (ANSA).