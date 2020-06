Coronavirus: in Liguria altre 4 vittime, nuovi contagi

L'epidemia di coronavirus causa altre 4 vittime in Liguria, con 20 nuovi contagi e positivi a quota 2.204 (-122). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla base dei dati del flusso tra Alisa e il ministero. Scende di uno il numero di ospedalizzati, che diventano 113, 3 dei quali in terapia intensiva. i guariti con 2 test consecutivi negativi sono 138. Le vittime dall'inizio dell'emergenza in regione sono 1.511. (ANSA).