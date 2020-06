Comuni: a Sarzana un albero per ogni nuovo nato

(ANSA) - SARZANA, 10 GIU - Sarzana (La Spezia) pianterà un albero per ogni nuovo nato. Un modo per contribuire alla difesa dell'ambiente e "incentivare una coscienza civica di arricchimento del patrimonio arboreo pubblico" spiega l'assessore Barbara Campi, che ha proposto l'iniziativa approvata dalla giunta comunale. Entro sei mesi dall'arrivo di un neonato il Comune pianterà un nuovo albero che entrerà nel 'Bilancio arboreo', il rapporto sul numero di piante nelle aree urbane che il sindaco comunica alla fine del mandato.

L'iniziativa si colloca nell'ambito delle norme a sviluppo degli spazi verdi urbani. Il problema del mantenimento degli alberi a Sarzana è particolarmente sentito, come i pini marittimi degli anni Sessanta in piazza Avis: "Studio soluzioni per preservarli e salvarli da una fine certa, per non mettere a rischio l'incolumità pubblica. Ogni potatura radicale crea allarme e spesso dissenso. Ma Sarzana - conclude Campi - con questa iniziativa afferma la propria profonda sensibilità verso la natura". (ANSA).