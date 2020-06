Alle Cinque Terre le '5 Vele' di Legambiente e Touring Club

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 GIU - Anche quest'anno le Cinque Terre (La Spezia) ottengono le '5 Vele' di Legambiente e Touring Club, il riconoscimento che viene assegnato alle località segnalate per l'accoglienza di qualità e attenta all'ambiente. Sono 15 i comprensori italiani marini, cui si aggiungono 7 lacustri, ad aver ottenuto il massimo riconoscimento: per la Liguria ci sono i cinque borghi della riviera spezzina. Le Cinque Terre hanno ottenuto punteggio per lo stato di conservazione del paesaggio, la sostenibilità turistica, la pulizia del mare e presenza di spiagge libere, i fondali adatti all'attività subacquea, gli spunti di interesse storico culturale e per quel che riguarda Vernazza anche l'accessibilità per disabili motori. Tra le 15 località marine premiate quest'anno con il massimo vessillo al primo posto il comprensorio sardo di Baunei, seguito da Castiglion della Pescaia in Toscana e dal litorale di Chia in Sardegna. (ANSA).