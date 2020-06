Piana, niente avvisi a utenti

"Molti consiglieri non sono riusciti a raggiungere l'aula e la seduta è saltata". Lo ha detto all'ANSA il presidente del Consiglio regionale ligure Alessandro Piana, bloccato in una coda che ha raggiunto i 13 chilometri tra Varazze e Genova Prà, spiegando i motivi per cui oggi la seduta non è stata svolta. Con lui sono rimasti fermi in coda molti altri consiglieri del ponente genovese e ligure e al presidente non è rimasro altro da fare che impedire lo svolgimento dei lavori. "Che dire, complimenti e grazie al Governo e ai Concessionari" ha detto Piana ascoltato per telefono mentre era in coda. "La cosa indecente è che non siamo stati avvisati" ha aggiunto Piana pubblicando sui social una sua foto in coda a Arenzano. Nei giorni scorsi il presidente aveva già subito disagi per gli oltre 60 cantieri che Aspi ha aperto in Liguria per la manutenzione delle gallerie. "E' come se l'autostrada fosse stata bombardata" aveva denunciato. "Come mai i lavori non sono stati fatti durante il lungo lockdown per ridurre i disagi?" (ANSA).