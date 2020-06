Consiglio Comunale in aula dopo lockdown

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - Potrà tornare in aula il prossimo martedì, 16 giugno, il consiglio comunale di Genova dopo i mesi di svolgimento in modalità streaming a causa dell'emergenza Coronavirus. Lo ha annunciato il presidente del consiglio Alessio Piana in apertura della seduta di oggi. "Nel corso dell'ultima riunione dei capigruppo abbiamo condiviso una bozza di protocollo che venerdì sarà sottoposta anche alle rappresentanze sindacali e al comitato di sicurezza sul tema del Covid", ha spiegato. Si partirà con una "modalità mista", ha detto Piana. Il consiglio potrà svolgersi in aula rossa e i partecipanti potranno essere presenti fisicamente, rispettando il regolamento definito nel protocollo (distanziamento, mascherine, igienizzazione e misurazione della temperatura) oppure seguire i lavori in videoconferenza, con la possibilità di intervenire e votare. Lo stesso varrà anche per le commissioni consiliari. (ANSA).