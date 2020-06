Code in A10, salta il Consiglio regionale della Liguria

A causa delle code in autostrada provocate dai cantieri delle gallerie, è saltata la seduta del Consiglio regionale della Liguria. "Molti consiglieri non riescono a raggiungere l'aula, la seduta salta - ha annunciato all'ANSA il presidente del Consiglio ligure Alessandro Piana -.

Che dire, complimenti e grazie al Governo e ai Concessionari".

La coda sulla A10 è arrivata a 13 chilometri di lunghezza tra Varazze e Genova Pra' a causa della chiusura di un tratto e di una uscita obbligatoria. Alle 10, ha poi annunciato Aspi, il tratto è stato riaperto. Piana e molti altri consiglieri che abitano a ponente di Genova sono rimasti fermi insieme ad altri centinaia di automobilisti a causa della ritardata apertura di un tratto per il prolungarsi dei lavori in una galleria. Da settimane la Liguria vive il disagio provocato da oltre 60 cantieri. Aspi e il Mit hanno concordato nelle scorse settimane un piano di interventi che dovrebbe consentire di chiudere i lavori entro giugno.