Rapinatori inseguiti dagli amici della vittima si rifugiano dai Cc

Hanno chiesto aiuto ai carabinieri per sfuggire alle botte degli amici del giovane che avevano appena rapinato. Ma una volta dentro la caserma sono stati denunciati. E' successo sabato notte, nel centro storico di Genova. I due rapinatori, cittadini algerini di 25 e 20 anni, avevano rapinato un coetaneo di origini ecuadoriane in salita Pollaiuoli. La vittima ha chiamato aiuto e così quattro amici del rapinato hanno inseguito i due e, raggiunti, li hanno picchiati. I rapinatori hanno anche provato a difendersi con una spranga di ferro, senza però riuscire a fermarli. Dopo essere stati malmenati, i due sono riusciti a scappare ancora fino ad arrivare al portone della caserma carabinieri della Maddalena dove hanno citofonato chiedendo più volte aiuto. Quando il piantone ha aperto si è ritrovato davanti il gruppo che continuava a darsele e ha usato lo spray per separarli. Alla fine i rapinatori sono stati medicati in ospedale con una prognosi di 15 giorni, mentre uno degli amici è stato denunciato per lesioni.