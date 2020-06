Insediato Licheri,nuovo vicario questore

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Si è insediato oggi in questura a Genova il nuovo vicario del Questore di Genova, il primo dirigente Francesco Licheri. Entrato in polizia nel 1992, Licheri è stato assegnato alla Questura di Napoli dove ha diretto diversi uffici quali la Digos, l'Ufficio di Gabinetto ed alcuni dei Commissariati più 'caldi' della città tra cui Giugliano, Secondigliano e Vicaria Mercato.

Promosso Primo Dirigente nel 2013, è stato nominato Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Varese.

Rientrato a Napoli nel 2015, ha diretto nuovamente il Commissariato di Vicaria Mercato e dal 2017 fino a pochi giorni fa la Digos della Questura di Napoli, dove si è distinto per importanti operazioni tra cui le indagini sui tifosi ultras del Napoli. (ANSA).