Allagamenti, uomo salvato a Genova

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Numerosi interventi dei pompieri nella notte a causa dei temporali che si sono abbattuti a Genova e nell'entroterra. In via Gallesi, a Pontedecimo, i vigil idel fuoco hanno salvato un uomo che era rimasto bloccato dentro il garage allagato. In Valpolcevera e Val Bisagno sono stati tanti gli smottamenti, gli allagamenti e i black-out. In via Trensasco, a Molassana, un muraglione è parzialmente caduto: una palazzina con alcune persone è stata evacuata per sicurezza.

Disagi in via Guido Rossa dove una macchina in transito è rimasta in panne a causa dell'allagamento del tunnel. (ANSA).