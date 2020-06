Smottamento sull'Aurelia a Varazze

(ANSA) - GENOVA, 07 GIU - Uno smottamento dovuto all'intensa pioggia è caduto sulla via Aurelia, nella zona tra Varazze (Savona) e Cogoleto (Genova). Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale per verificare la situazione, ma non ci sarebbero criticità particolari e la viabilità risulta per il momento regolare. Non si escludono nelle prossime ore controlli e verifiche sul versante roccioso che sovrasta la via Aurelia. (ANSA).