Pioggia frena getti soletta nuovo Ponte

(ANSA) - GENOVA, 07 GIU - La perturbazione che sta interessando la città di Genova, e che ha fatto elevare l'allerta da gialla a arancione, potrebbe condizionare la stesura della soletta sul nuovo Ponte di Genova, iniziata due giorni fa. I tecnici di Webuild, ex Salini Impregilo, potrebbero fermarsi se stasera non ci saranno le condizioni meteorologiche ottimali e procrastinare il getto di calcestruzzo che forma la pavimentazione sulla quale verrà poi steso l'asfalto vero e proprio. Per il completamento della soletta sono stati previsti 10 giorni di lavoro senza soluzione di continuità: di giorno viene preparato il calcestruzzo mentre le solette vengono gettate la sera.

L'allerta arancione dovrebbe venire declassificato in giallo stasera alle 20.