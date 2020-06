Allerta arancione nel centro Liguria

(ANSA) - GENOVA, 07 GIU - Allerta arancione sulle zone centrali della Liguria. Arpal ha infatti aggiornato le proprie previsioni elevando lo stato di allerta da gialla ad arancione per l'area centrale della regione a causa dell'intensificarsi della perturbazione che sta interessando l'intera Liguria da stamani. Il fronte della perturbazione ha acquisito potenza e ha rallentato la sua corsa intensificando i fenomeni a terra.

L'allerta rimarrà arancione nel centro della Liguria fino alle 20 mentre nelle altre aree il livello dell'allerta resta giallo.

In mattinata l'intenso fronte temporalesco ha interessato soprattutto il mare davanti la riviera di ponente, accompagnata da una tempesta di fulmini. Sul territorio regionale le precipitazioni hanno interessato il centro Ponente con intensità moderata mentre, dalla mezzanotte, la cumulata totale massima è quella di Urbe Vara Superiore (Savona) con 40 millimetri .

L'allerta arancione sarà declassato stasera alle 20. Da quel momento passerà a allerta giallo fino alle 10 di domani. Intanto, si è riunito il Centro operativo del Comune di Genova che ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. È stato istituito il presidio territoriale, il controllo e il monitoraggio dei rivi comunali. In allerta arancione sono previste 14 pattuglie della Polizia Locale e 8 squadre dei Volontari di protezione civile in costante collegamento con la sala operativa della Protezione civile comunale, aperta h.24 per tutta la durata dell’allerta. Le pattuglie e le squadre sono pronte a dare l’allarme e a prevedere le azioni di messa in sicurezza.