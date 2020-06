Mascherina obbligatoria nel centro storico di S. Margherita

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 06 GIU - Mascherina obbligatoria nel centro storico di Santa Margherita Ligure. Il provvedimento è compreso nella nuova ordinanza sindacale con cui vengono armonizzati in città i provvedimenti regionali e nazionali della Fase 2. La mascherina era già obbligatoria nei luoghi aperti ma solo durante le attese come ad esempio in coda ai supermercati; adesso l'obbligo è esteso anche nelle vie del centro storico o dove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. L'ordinanza ha riaperto anche due parchi pubblici, quello degli Elfi, e dei Caduti di Nassiriya mentre tutti gli altri riapriranno l'8 giugno. Discorso a parte per Villa Durazzo, riaperto il parco mentre la dimora storica, polo museale e punto di riferimento culturale cittadino, tornerà visitabile il 15 giugno. (ANSA).