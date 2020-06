Fase 2: riapre la fortezza del Priamar dopo la sanificazione

(ANSA) - SAVONA, 06 GIU - Dopo il lockdown torna a vivere la Fortezza del Priamar, dopo la sanificazione: la riapertura è programmata per l'8 giugno. La sanificazione è stata donata da Ramunion Italia, in accordo con la direzione generale con sede a Hangzhou, in Cina. L'operazione è stata coordinata da Ata spa.

"È stato scelto di partire da un luogo simbolico di bellezza e arte, per lanciare un segnale chiaro che si può aprire e ripartire in sicurezza", afferma Gianluca Tapparini di Ata S.p.a.

"Ramunion Italia - commenta il presidente Luca Zhou Long - in accordo con la direzione generale ha individuato nel turismo una forza di ripresa per l'economia Italiana. Pertanto abbiamo deciso di aiutare il governo italiano sanificando i luoghi turistici".

L'iniziativa è stata accolta con soddisfazione dal sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e dall'assessore alla Cultura Doriana Rodino. "Dopo il lungo periodo di chiusura a causa dell'emergenza sanitaria, il complesso monumentale del Priamar riaprirà in totale sicurezza, anche grazie al contributo di soggetti esterni impegnati nell'opera di sanificazione, per accogliere nuovamente i savonesi e i turisti." (ANSA).