Cantieri in autostrade: Toti, Liguria bloccata nel primo weekend di riapertura

"Nel primo weekend dopo la riapertura dei confini, come ampiamente previsto e denunciato, le autostrade della Liguria sono già bloccate". Lo denuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio via fb. "È bene ricordare che dal crollo del ponte Morandi è in corso una vera e propria guerra tra il Governo, unico e solo ad avere competenza sulle reti autostradali, e Autostrade. Mentre in questa guerra, che non ha prodotto alcun risultato, le concessioni sono ancora lì e i partiti della maggioranza litigano ogni giorno sul da farsi, le vere vittime siamo proprio noi liguri - sottolinea -. Invece di fare giustizia per le vite perse nella tragedia del Morandi, nell'inconcludenza dei vuoti proclami sta rimanendo schiacciata una regione, proprio quella che ha sofferto per la tragedia del crollo. Una beffa drammatica. Siamo anche in attesa di sapere a chi il commissario Bucci dovrà restituire il nuovo ponte". (ANSA).