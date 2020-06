A.Mittal: Patuanelli convoca sindacati il 9 giugno

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Per il 9 giugno prossimo il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha convocato un incontro in videoconferenza con i sindacati metalmeccanici e confederali circa la vertenza in corso sull'Ex Ilva. Lo rendono noto gli stessi sindacati secondo cui non ci sarà l'azienda.

