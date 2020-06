Più violenze in famiglia in lockdown, il lavoro dell'Arma

(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - Il lockdown ha influito sulla criminalità, incidendo su numeri e tipologia dei reati. Da giugno dello scorso anno a fine maggio, sono calati i reati in generale del 17% ma sono aumentate del 50% le violenze sessuali (da 39 a 55) e le violenze in famiglia. E' il quadro che emerge dall'attività dei carabinieri di Genova diffusi in occasione del 206° anniversario della fondazione dell'Arma.

Lo scorso anno sono state 1.178 le persone arrestate, 4.835 le persone denunciate e 407 le truffe online scoperte.

Nell'ambito del presidio sul territorio sono state controllate oltre 69 mila vetture e identificate oltre 110 mila persone.

Per quanti riguarda la violenza in casa, i militari hanno arrestato 15 persone per violenza sessuale e denunciate 32 (con una percentuale del 20 in più rispetto all'anno precedente). In calo i furti in appartamento (meno 12%, da 1394 a 1225). (ANSA).