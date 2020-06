Coronavirus: Imperia, Vele d'Epoca slittano a settembre 2021

(ANSA) - IMPERIA, 05 GIU - Le Vele d'Epoca di Imperia torneranno nel 2021. La decisione di annullare l'edizione di quest'anno, assunta di concerto dal Comune, con Assonautica e Camera di Commercio Riviere di Liguria, nasce dalle difficoltà organizzative legate all'emergenza sanitaria in corso. In particolare, gli equipaggi delle barche internazionali, che rappresentano più del 50 per cento delle imbarcazioni presenti alla manifestazione, hanno congelato le iscrizioni a tutte le più prestigiose regate nel Mediterraneo per l'incertezza legata agli spostamenti. Sono già state fissate le date per l'anno prossimo: le Vele d'Epoca 2021 si svolgeranno, infatti, da 2 al 5 settembre, la settimana precedente alla Monaco Classic Week.

Verrà dunque riproposto il Trofeo Riviera, che vede gli antichi "legni" concorrere nel viaggio tra Imperia e il Principato di Monaco. "Non potevamo fare altrimenti. Gli eventi a livello globale ci costringono a dire arrivederci al 2021 - commenta il presidente di Assonautica, Enrico Meini -. L'incertezza che c'è ancora oggi, a tre mesi dall'inaugurazione prevista, non consente la necessaria programmazione". Rammarico anche da parte dell'assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo: "Anche in questi mesi di emergenza, la parte organizzativa, insieme ad Assonautica, è andata avanti, perché la nostra volontà era di riuscire a confermare la manifestazione. Purtroppo questa pandemia, che ha stravolto le nostre vite, ci costringe a prendere una decisione diversa". (ANSA).