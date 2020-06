Calcio:dal Brasile voci su offerta Samp per Verissimo

(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - La Sampdoria sarebbe vicinissima al difensore brasiliano Lucas Verissimo del Santos. La notizia è stata riportata dal Globoesporte che ha anticipato anche alcuni dettagli: il club ligure offrirebbe 4,5 milioni per il cartellino del giocatore e la società sudamericana sarebbe disponibile ad accettare l'offerta per il 24enne che ha già collezionato più di 100 presenze con la maglia del Santos. Giocatore dai piedi buoni può essere utilizzato sia nella difesa a tre ma anche a quattro. Potrebbe essere il sostituto di Omar Colley, regista della difesa doriana che è stato richiesto da alcuni club in Premier League. (ANSA).