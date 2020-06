Tromba d'aria scoperchia capannone

(ANSA) - GENOVA, 04 GIU - Una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un capannone di una attività commerciale ieri sera a Genova Voltri, in via Don Giovanni Verità. Non ci sono feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Multedo che hanno messo in sicurezza l'edificio ed evitato che il materiale si disperdesse per strada. Il maltempo, che si sta abbattendo da ieri sera su Genova, ha causato l'allagamento di una casa in via Novella, al Cep. Piogge interessano da ieri quasi tutto il territorio regionale.