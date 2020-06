Infermieri, dopo la trincea Covid la barca a vela in regalo

"E' stata una esperienza incredibile. Al di là della bellissima gita in barca, ci ha colpito l'attenzione ricevuta. Ci ha riempito d'orgoglio vedere che queste persone hanno pensato a noi, a un modo per ringraziarci. Ci ha fatto dimenticare la trincea". Sergio e Monica, al lavoro nei reparti anti Covid, hanno commentato così la prima uscita in mare da Genova a Portofino di 7 infermieri e un medico genovesi promossa dall'iniziativa 'E sarà buon vento', con cui armatori e skipper nelle prossime settimane porteranno a bordo chi ha combattuto il virus per ringraziarli. "E' stato commovente - ha detto l'organizzatore Ugo Musso - Genova ancora una volta è riuscita a lanciare un'iniziativa particolare". La 'prima' è stata baciata dal sole e dal mare calmo. "E' una giornata grandiosa, ci siamo dimenticate dei telefoni e delle emergenze" ha detto Monica dell'ospedale Gaslini.