Pedalata con Costituzione a Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 02 GIU - Una ventina di Sardine Ponentine ha partecipato alle 17.30, sulla pista ciclabile di Sanremo, alla pedalata con la Costituzione, organizzata in occasione della Festa della Repubblica. Ciascun partecipante ha mostrato un cartello con su riportato un articolo della Carta Costituzionale. "Il messaggio è molto semplice - afferma Alessio Bellini, uno degli organizzatori - lo abbiamo tutti scritto addosso: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e il resto lo sappiamo. La Costituzione è una, è quella a cui di dobbiamo attenere, noi vogliamo ribadirlo e vogliamo mostrarlo oltre che con le parole anche visivamente". I cartelli sono stati realizzati dal partigiano Alfredo Schiavi: "che purtroppo non si è potuto unire a noi oggi - prosegue Bellini - ma siamo noi a portare in giro le sue opere". La pedalata è partita alle 17.30 dal parcheggio di Pian di Poma, per spostasi in linea con le regole di distanziamento sociale, lungo la ciclabile in direzione di Arma di Taggia. (ANSA).