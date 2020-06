Palazzo Ducale apre Cappella Doge

(ANSA) - GENOVA, 02 GIU - Successo, a palazzo Ducale di Genova, per le visite guidate alla Cappella dogale del Palazzo aperta in occasione della Festa della Repubblica. Le visite guidate, su prenotazione, si sono svolte in piccoli gruppi e in tre diversi turni nel rispetto delle norme antiCovid, compresa la misurazione della temperatura all'ingresso della Cappella.

Guida d'eccezione alla scoperta della Cappella il direttore Serena Bertolucci che a sorpresa ha ricevuto anche mazzi di fiori da alcuni visitatori. "Sono soddisfatta e stupita nel vedere quanto senso di abbandono abbia creato il non avere occasioni culturali - ha detto Bertolucci -. Oggi sono potute entrare solo 30 persone ma avremmo potuto averne 300. Le persone arrivavano qui e non facevano altro che dire 'grazie'. Questo significa che il bisogno di cultura è tanto e va soddisfatto" (ANSA).