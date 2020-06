Da Cgil e Anpi fiori Donne Costituenti

(ANSA) - GENOVA, 02 GIU - Fiori per la Madri Costituenti, per le donne partigiante come Teresa Mattei, giovane partigiana durante la Resistenza e in seguito tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente. Con questa breve cerimonia nella piazzetta dedicata proprio a Teresa Mattei, Cgil Genova e Anpi hanno voluto festeggiare il 2 Giugno. "E' sempre più necessario ricordare le radici della nostra libertà - è stato detto - e definire i confini tra coloro che opprimevano i popoli con violenza e dittatura, fascisti e nazisti, e coloro che combatterono strenuamente per libertà e democrazia".

All'iniziativa erano presenti il presidente provinciale Anpi Massimo Bisca e il segretario generale della Camera del Lavoro di Genova Igor Magni. (ANSA).