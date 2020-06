Fine lavori in 1 anno porticciolo Nervi

Concludere i lavori di ricostruzione del porticciolo di Nervi entro un anno, ovvero in tempo per l'edizione 2021 di Euroflora, già fissata dal 24 aprile al 9 maggio. E' l'obbiettivo dichiarato dal sindaco di Genova Marco Bucci durante il sopralluogo di questa mattina nel borgo marinaro del levante genovese. Sul posto anche il presidente della Regione Giovanni Toti e i tecnici di Comune e Regione. Il cantiere, dopo lo stop di marzo a causa dell'emergenza coronavirus, è ripartito a fine aprile con le opere preliminari alle demolizioni. Il progetto prevede la demolizione della storica piscina Mario Massa che sarà ricostruita in area Campostano insieme a un supermercato.

Sorgerà invece una darsena in cemento con gradoni e che diventerà a servizio di piccole imbarcazioni, come gozzi, e sport acquatici. Ampliamento del molo per consentire l'approdo dei battelli turistici. Il progetto prevede però anche la creazione di una diga soffolta per mitigare le mareggiate e 'salvare' la spiaggia oltre a un adeguamento idraulico della foce del torrente Nervi. L'investimento totale ammonta a quasi 8 milioni di euro. (ANSA).