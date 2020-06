Danza: Comune Genova avvia call per festival Fuoriformato

(ANSA) - GENOVA, 01 GIU - Dopo la crisi epidemiologica il Comune di Genova riparte con alcune delle sue iniziative. E' stata infatti avviata la call per partecipare alla V edizione di FuoriFormato - Festival internazionale di danza contemporanea e videodanza, in programma a Genova dal 4 al 7 agosto 2020. Le scorse edizioni, ricorda una nota, hanno avuto un notevole riscontro da parte degli artisti, con oltre 800 candidature nelle diverse sezioni del festival oltre che di pubblico, sempre più numeroso, a dimostrazione dell'interesse e dell'efficacia della rassegna che mette al centro settori animati da un fermento creativo non sempre intercettato dai circuiti tradizionali. Le selezioni costituiscono un'occasione concreta offerta agli artisti per mostrare il proprio lavoro, in una rassegna specificamente dedicata ai linguaggi e alla sperimentazioni propri della contemporaneità, Previsti anche dei laboratori, gratuiti, per la videodanza oltre a cachet e premi in denaro.

FuoriFormato è organizzato dal Comune di Genova, curato da: Teatro Akropolis, Associazione culturale Rete Danzacontempoligure e Associazione culturale Augenblick, in collaborazione con Società per Cornigliano SpA e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, e avrà luogo a Villa Durazzo Bombrini. L'intera manifestazione si svolgerà in ottemperanza della vigente normativa in materia di sicurezza sanitaria e contenimento della diffusione dell'epidemia di Covid19, per cui sono state previste le opportune restrizioni e programmazioni online. (ANSA).