30 Giugno'60:Cgil e Anpi Genova ricordano discorso Terracini

Il 2 giugno del 1960 a Pannesi di Lumarzo in val Fontanabuona, al raduno Anpi per la Festa della Repubblica, Umberto Elia Terracini politico e antifascista italiano, parlamentare, presidente dell'Assemblea Costituente e dirigente del Partito Comunista Italiano, pronunciò il famoso discorso contro la convocazione del Congresso del Msi a Genova.

A sessanta anni da quei fatti, la Camera del Lavoro Metropolitana di Genova e l'Anpi di Genova ricordano quel momento che diede il via alle manifestazioni di piazza che portarono alla caduta del Governo Tambroni. Cgil e Anpi hanno organizzato un ricordo per il giorno 3 giugno 2020 alle ore 11 presso tale località. Alla cerimonia saranno presenti delegazioni di Cgil, Anpi e del Comune di Lumarzo che ha concesso il Patrocinio all'iniziativa. Le misure a contenimento del covid-19, infatti, hanno imposto una limitazione dei partecipanti al programma che in origine prevedeva una grande manifestazione proprio in tale località.

La deposizione delle corone presso la località 5 Strade e presso la lapide adiacente bosco di Pannesi sarà preceduta dal saluto del sindaco di Lumarzo Daniele Nicchia e da una breve ricostruzione degli avvenimenti a cura dello storico Getto Viarengo. Dopo l'intervento del Segretario Generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova Igor Magni, si terranno le conclusioni del Presidente Provinciale dell'Anpi Massimo Bisca.

L'evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Lumarzo, della Città Metrpolitana e dell'Università di Genova. (ANSA).