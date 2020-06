2 giugno: centrodestra in piazza anche a Genova

Martedì 2 giugno il centrodestra manifesterà anche a Genova, in concomitanza con l'iniziativa unitaria a Roma, dove saranno presenti il leader della Lega Matteo Salvini, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Alle 10, in largo Pertini, nel capoluogo ligure si terrà il flash mob "L'Italia non si arrende, per l'orgoglio italiano", a cui è prevista la partecipazione dei vertici regionali e provinciali della Lega, FdI, Fi e Cambiamo! Per la Lega è prevista nel dettaglio la partecipazione del deputato e segretario regionale Edoardo Rixi, del deputato e commissario provinciale Lorenzo Viviani, della deputata Sara Foscolo. Ci saranno poi il coordinatore regionale di FdI Chicco Iacobucci e di FI Carlo Bagnasco con l'assessore regionale Andrea Benveduti e il consigliere regionale Paolo Ardenti. È previsto un saluto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Una delegazione di Cambiamo con Toti sarà presente alla manifestazione del 2 giugno promossa dal centrodestra in piazza Pertini a Genova - ha fatto sapere l'esecutivo regionale della Liguria di Cambiamo con Toti -. Faremo sentire anche la nostra voce per chiedere soluzioni reali all'emergenza economica nata dalla pandemia nella consapevolezza che ancora troppi italiani aspettano di ricevere il sostegno tante volte promesso ma mai arrivato".

Per FdL sarà presente poi tutta la classe dirigente Ligure: i segretari provinciali Davide Parodi di La Spezia, Stefano Baggio per Genova provincia e Antonio Opicelli di Genova città, Claudio Cavallo di Savona e Fabrizio Cravero di Imperia, i presidenti di circolo della Liguria e gli eletti più importanti tra sindaci , assessori e consiglieri comunali, oltre ai giovani di Gioventù Nazionale con i responsabili Andrea Cacciavillani e Tommaso Pinazzi. CI saranno poi il capogruppo in regione Matteo Rosso e l'assessore regionale Gianni Berrino. (ANSA).