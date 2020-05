Tv ligure recupera feste patronali saltate per Covid

Si chiama "Santi Comuni", una rubrica dedicata alle Feste Patronali, cuore e cultura dell'Italia, che sono saltate o rischiano di farlo a causa dell'emergenza Covid 19. L'iniziativa è stata promossa dall'Agenzia Eccoci Eventi di Alassio, che produce il format TV settimanale TGevents Television. Il programma è in onda su un circuito di più di 80 emittenti del digitale terrestre a copertura nazionale. Il progetto è in collaborazione con Padre Pio TV. Sarà realizzato un video speciale di approfondimento dell'evento della durata di 90 minuti. "Un salottino mediatico condotto da Massimo Mercuri, Marco Dottore e Renata Cantamessa che con la presenza di un amministratore comunale ed un rappresentante religioso cittadino commenteranno la festa patronale dedicata al santo locale tra ricordi, momenti live e collegamenti, al fine di valorizzare al meglio la Festa quale tradizione e fede della comunità. Il tutto in una zona indicata dall' Amministrazione Comunale a zero rischio affollamento e rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti" (ANSA).