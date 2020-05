Coronavirus: 6 morti e 12 nuovi contagi

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - Sono 12 i nuovi contagiati da covid 19 in Liguria, a fronte di 1471 test compiuti (in totale 106.363), ieri erano stati 32 con 2719 test. Ci sono ancora morti, 6, ma solo due decessi sono avvenuti nelle ultime 24 ore, gli altri si riferiscono a risultati di tamponi compiuti nei giorni scorsi. Dall'inizio della pandemia i morti sono 1463.

Scendono sotto quata 3000 i positivi: sono 2927, 108 meno di ieri. I casi sono così distribuiti: 331 nella provincia di Imperia, 479 a Savona, 2032 a Genova, 82 alla Spezia, 3 sono in attesa di verifica.

Continuano a calare gli ospedalizzati: sono 203, di cui solo 8 in terapia intensiva, complessivamente sono 8 in meno.

Crescono anche i guariti: quelli con doppio tampone negativo sono 5271, 114 più di ieri, i guariti a domicilio ma ancora positivi sono 2258, 4 più di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 466 persone, 120 meno di ieri.

In sorveglianza attiva restano 996 persone. (ANSA).