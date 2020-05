Calcio: Samp; Osti percorso nuovo mi aspetto sorprese

(ANSA) - GENOVA, 31 MAG - I test medici tra domani e martedì, poi la Sampdoria tornerà in campo a Bogliasco per riprendere la preparazione. Fissata una seduta al giorno fino a sabato, mentre giovedì Ranieri potrebbe programmare una partitella dieci contro dieci come ha già fatto questa settimana. Non si possono organizzare amichevoli ma il tecnico anche questa volta farà disputare un test in famiglia per una Sampdoria che mette nel mirino la sfida con l'Inter (recupero della 25esima giornata) che si dovrebbe giocare il 20 giugno.

"Si riparte con nuova forza e nuovo vigore sapendo che avremo davanti 13 partite determinanti per il nostro futuro. Sarà un percorso difficile, come per gli altri, perché è una situazione che non c'è mai stata prima. Si giocherà un calcio diverso a cui non siamo abituati e che porterà sicuramente delle sorprese. Ci stimo allenando molto bene, a buoni ritmi ma senza forzare troppo, è importante arrivare pronti alla nuova ripartenza", ha detto il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti in un'intervista a Radio1Rai. (ANSA).