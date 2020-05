Fase 2: decine segnalazioni su app YouPol per movida Genova

Decine di segnalazioni, anche con la app YouPol, per assembramenti e gente ubriaca nei vicoli del centro storico di Genova, mentre è andata meglio sul lungomare e nel borgo di Boccadasse, dove sono state sistemate le transenne e ingaggiati steward per limitare gli accessi. La polizia municipale ha sanzionato quattro ragazzi che non avevano le mascherine e otto per ubriachezza molesta. La situazione più critica nella zona della Maddalena dove i residenti hanno chiamato più volte la polizia e attivato la app YouPol per un gruppo di ubriachi che ha anche lanciato bottiglie contro le finestre. Quando gli agenti sono arrivati, però, il gruppo si era allontanato. In piazza del Ferretto la municipale è intervenuta per la presenza di persone in strada oltre l'orario di chiusura dei locali. (ANSA).