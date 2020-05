Molotov contro auto parcheggiata, caccia a due in scooter

(ANSA) - CERVO, 29 MAG - Una bottiglia incendiaria è stata lanciata contro una Mini Cooper cabrio, parcheggiata in un piazzale, adiacente l'Aurelia, a Capo Mimosa, nel Comune di Cervo. Stando ad alcune testimonianze, a compiere il gesto sarebbe stata una coppia di giovani, che viaggiava su uno scooter di colore chiaro. L'auto apparterrebbe a un operaio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Accertamenti sono in corso per risalire ai colpevoli e al movente dell'attentato. Oltre alle telecamere che potrebbero incastrare i due colpevoli, ci sarebbe anche un testimone. La vettura è andata completamente bruciata. (ANSA).