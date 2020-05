Carige: ok a raggruppamento azioni, stop a causa ex vertici

L'assemblea degli azionisti di Banca Carige ha deliberato la conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di nuova emissione e il raggruppamento delle azioni ordinarie e risparmio. A 20.500 azioni ordinarie corrisponderà un'azione di risparmio. Per quanto riguarda il raggruppamento, per 1000 vecchie azioni ordinarie ci sarà una azione . Le operazioni potranno essere compiute entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

L'Assemblea ha poi deciso di rinunciare alle azioni di responsabilità intraprese in passato nei confronti degli ex amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani (ANSA).