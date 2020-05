Toti, Salone nautico a Genova per i prossimi 10 anni

"Il Salone nautico internazionale si svolgerà a Genova per i prossimi dieci anni, la manifestazione acquisterà consistenza e vitalità, con l'ambizione di diventare la più importante del mondo, ci auguriamo che possa trainare un settore sempre più ligure". Lo sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti alla firma dell'intesa decennale tra Confindustria Nautica - I Saloni Nautici e Porto Antico per la gestione delle aree della manifestazione.

"Proprio ieri abbiamo fissato gli ultimi dettagli per il distretto nautico della Spezia che si sta arricchendo sempre di più, il mondo della nautica ci sta dando grande soddisfazione in termini di ricchezza e occupazione, la Liguria è il primo distretto della nautica del Paese, con design e tecnologia".

La firma dell'intesa decennale è stata anche l'occasione per parlare del prossimo Salone nautico. Il presidente di Confindustria nautica Saverio Cecchi ha confermate le date della rassegna dall' 1 al 6 ottobre prossimi. Gli organizzatori al momento non valutano date alternative in caso di recrudescenza del coronavirus, ma puntano su protocolli di sicurezza e sull'ampiezza delle aree espositive.

"Non sappiamo se il virus rimarrà, speriamo di no - commenta Cecchi - posso solamente dire che sarà un bellissimo Salone, in sicurezza, perché stiamo lavorando già da settimane a dei protocolli e poi le aree espositive di Genova sono molto più grandi rispetto a Cannes e Montecarlo".

La presidentessa de I Saloni nautici, Carla Demaria, ha a sua volta sottolineato che gli spazi a disposizione "garantiranno una manifestazione in piena sicurezza". (ANSA).