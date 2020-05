Autostrade: Signorini, cantieri sono un guaio per il porto

"I cantieri sulle autostrade sono la questione che mi preoccupa di più per quanto riguarda la Liguria, perché quelli che dovranno essere riaperti nei prossimi mesi, per interventi anche strutturali, soprattutto su viadotti e gallerie, avranno necessariamente un impatto sull'accessibilità agli scali di Genova e Savona". Lo sottolinea il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini. "Un impatto a cui io credo si possa rimediare solo spostando la lavorazione dei porti in fasce orarie più scariche della mobilità leggera", commenta.

Signorini ha parlato anche del suo futuro alal guida del porto, il mandato scade nel prossimo dicembre. "Per me è stato un grande onore fare il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, mi piacerebbe sicuramente restare, ma sono molto sereno anche all'ipotesi che venga qualcuno dopo di me, che farà meglio anche di me". (ANSA).