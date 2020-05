Riaperto casello Genova Est

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - Dopo cinque giorni di chiusura è stato riaperto il casello di Genova Est sulla A12. Lo annuncia Autistrade spiegando che "si sono conclusi i monitoraggi, e i relativi lavori di ripristino, della Galleria Campursone II di Genova. Il traffico nella tratta dove è situato il fornice è stato dunque riaperto stamane, a partire dalle ore 6.00. Di conseguenza, anche il casello di Genova Est è tornato pienamente operativo. Autostrade per l'Italia ringrazia gli automobilisti e la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per i disagi di questi giorni".

La chisurua di uno dei caselli strategici per la città ha creato in quesi giorni gravi disagi al traffico autostradale e cittadino. Molte le lamentele e le critiche alla gestione degli interventi di manutenzione di Aspi da parte di associazioni di automobilisti e camionisti. (ANSA).