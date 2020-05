Coronavirus: in Liguria ancora 39 nuovi contagiati

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - Non si ferma la curva del contagio da Covid-19 in Liguria. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39 nuovi contagiati, a fronte di 2.157 test (sono 98.835 da inizio pandemia). Frena il numero dei decessi: ne sono stati segnalati 7, ma solo 3 nelle ultime 24 ore, gli altri 4 si riferiscono a morti avvenuti nei giorni scorsi per i quali la risposta del tampone è arrivata nelle ultime 24 ore.

Complessivamente i morti sono 1436. I positivi sono 3467, 151 meno di ieri. I guariti con doppio tampone negativo sono 4684, 183 più di ieri, i guariti a domicilio ma ancora positivi sono 2198, 18 più di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 1050 persone, 146 meno di ieri. Si attenua ulteriormente la pressione sugli ospedali dove i ricoverati sono 219, 23 in meno di ieri.

In terapia intensiva ci sono 14 persone, 5 meno di ieri. Per la prima volta a inizio pandemia all'ospedale san martino di Genova non ci sono ricoverati in terapia sub intensiva.

In sorveglianza attiva ci sono ancora 1151 persone (ANSA).