A Genova task force contro l'abbandono delle mascherine

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - Amiu, la partecipata dei rifiuti del Comune di Genova, mette in campo una squadra speciale di 29 addetti, formati ad hoc e con tesserino di riconoscimento, per sanzionare le persone che violano le norme ambientali, in particolare chi abbandona le mascherine. I dispositivi di protezione usati, oltre a essere dei rifiuti, possono essere anche materiali potenzialmente infetti. Con una recente ordinanza regionale è stato stabilito che l'abbandono sul territorio di mascherine e guanti monouso può essere sanzionato con multe da 300 fino a tremila euro.

La task force si occuperà anche di controllare l'eventuale abbandono di rifiuti ingombranti. Per l'abbandono delle altre tipologie di rifiuto le sanzioni raggiungono un importo fino a 1.200 euro, ad esempio si parte da 100 euro per chi non raccoglie i bisogni del proprio cane, a 600 euro per chi lascia un mobile o un elettrodomestico a terra, fino alla soglia di 1.200 euro per chi abbandona rifiuti pericolosi. "Dallo scorso 18 maggio l'ordinanza del sindaco prevede l'obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi di Genova, al di fuori della propria dimora - ricorda il direttore generale di Amiu, Tiziana Merlino - si tratta di dispositivi fondamentali per la lotta al Covid-19, ma se smaltiti non correttamente rischiano di diventare un problema per la salute e per l'ambiente".

All'attività di controllo Amiu in queste settimane ha affiancato anche un'attività di informazione ambientale.

Mascherine e guanti monouso, una volta utilizzati, vanno gettati esclusivamente nella raccolta indifferenziata. (ANSA).