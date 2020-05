Crociere, Costa prolunga lo stop fino a fine luglio

(ANSA) - GENOVA, 27 MAG - Costa proroga lo stop delle crociere di un altro mese: fino al 31 luglio. "La decisione è legata alla incertezza sulla graduale riapertura dei porti alle navi da crociera e le restrizioni che potrebbero essere ancora in atto per gli spostamenti delle persone in relazione alla pandemia globale di Covid-19" spiega con una nota Costa Crociere. (ANSA).