Riapre il Galata Museo del mare

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - Il Galata Museo del mare riaprirà le porte giovedì 28 giugno, ma senza il sommergibile. I visitatori dovranno indossare la mascherina per tutto il percorso, si dovranno rispettare le distanze, gli accessi saranno contingentati e il museo invita ad acquistare i biglietti sul sito per evitare code, ma la struttura riparte dopo il lockdown. "Saranno visitabili tutti e quattro i piani espositivi fatta eccezione per la sala della Tempesta - informa una nota -. Il sommergibile S-518 Nazario Sauro per i primi tempi di riapertura non sarà visitabile in attesa di alcuni interventi di adeguamento alle nuove disposizioni sanitarie". Il museo sarà aperto tutti i giorni dal 28 maggio al 2 giugno dalle 10 alle 17 e dal 3 giugno da giovedì a domenica. "La ripartenza del mondo culturale di Genova, città sul mare e di mare, non può prescindere dal Galata che del mare racconta tutti gli aspetti e le storie del passato e del presente" dice Nicoletta Viziano, presidente del MuMA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni. (ANSA).