Coronavirus: in Liguria 6 morti, crescono ancora i contagi

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - Sono 3.618 i covid positivi in Liguria, 100 in meno di ieri, anche se la regione registra ancora vittime, 6 nelle ultime 24 ore, per l'epidemia, per un totale di 1.429 dall'inizio dell'emergenza. E ci sono 53 nuovi contagiati, mentre 147 persone risultano guarite con doppio tampone negativo. Si allenta ancora la presa sul sistema sanitario: sono 12 in meno i ricoverati, per 242 ospedalizzati, 19 dei quali in terapia intensiva. I test nell'ultimo giorno sono stati pari a 2.206, portando a 96.678 il totale in regione.

Le persone in sorveglianza attiva sono 1.166. (ANSA).