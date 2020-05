Coronavirus: dimesso primo paziente ligure curato con plasma

E' stato dimesso e sta bene il cinquantenne ricoverato all'ospedale di Sanremo per polmonite da Covid-19, primo paziente in Liguria curato con il plasma iperimmune. La terapia era iniziata il 13 maggio e fin dai primi giorni, dicono dall'ospedale, il paziente era migliorato. "La rilevanza del miglioramento - afferma il direttore di Pneumologia ASL1, Claudio De Michelis - si è riscontrata con la scomparsa della febbre, presente da settimane, immediatamente dopo la seconda delle tre infusioni programmate, associata a normalizzazione della saturazione di ossigeno e scomparsa della dispnea. A distanza di una settimana, due tamponi sono risultati negativi".

"Il paziente sarà controllato di nuovo tra dieci giorni e verrà monitorato periodicamente. Per il mio team medico ed infermieristico è stata un'esperienza che ricorderemo dal punto di vista professionale ed umano", dice De Michelis.

Per l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale, questo "E' una speranza per tutti". (ANSA).