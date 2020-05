7 kg droga, sgominata banda Chiavari

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - I carabinieri di Chiavari hanno arrestato Bruno Biondi, 59 anni, secondo gli inquirenti figura di spicco della mala di Lavagna, per spaccio di stupefacenti. In tutto sono state sette (sei uomini e una donna) le misure cautelari eseguite nell'ambito dell'operazione 'Grazie Mille', parole in codice usate dalla gang per comunicare che lo stupefacente era arrivato a destinazione. Oltre sette i chili di droga sequestrati tra hashish, marijuana, cocaina e eroina. Le indagini, coordinate dal pm Marcello Maresca, sono partite nel 2019 proprio da Biondi. La sua abitazione, hanno scoperto i carabinieri, era frequentata da pusher noti alle forze dell'ordine e da consumatori. Tra gli assidui frequentatori c'era Ivano Perazzi, anche lui finito in cella, e ritenuto braccio operativo di Biondi. Nel corso delle indagini, i militari hanno documentato circa 300 cessioni tra febbraio e luglio dello scorso anno. Oltre alle sette misure sono state denunciate altre sette persone. (ANSA).