Sileri, da Ospedale San Martino risposta efficace

"Visitare una struttura così efficiente e che ha risposto in maniera così efficace all'emergenza Covid-19 mi emoziona da medico e mi rende orgoglioso da politico". Così il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri in visita insieme con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio a Genova ha lodato lo sforzo fatto dall'ospedale San Martino durante l'emergenza coronavirus.

"Siamo ancora in una fase particolarmente impegnativa perché stiamo passando dal momento più complesso della pandemia alla gestione di un'epidemia che scende ma che per primo deve essere tenuta sotto controllo - evidenzia Toti -. Per secondo deve avere ancora delle risposte rapide da parte del sistema sanitario, quindi siamo in una fase di trasformazione non affatto banale da gestire. Il viceministro è venuto a visitare il nostro 'fortino' della risposta al Covid-19, lo trovo un gesto significativo e ne sono lieto, perché il San Martino è stato il castello in cui si è organizzata la risposta all'epidemia nella nostra Regione". (ANSA).