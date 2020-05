Rapinatore per bisogno bloccato da immigrati

Rapina una farmacia con il coltello in mano ma quando esce viene bloccato da alcuni immigrati che lo consegnano ai carabinieri. E' successo ieri sera a Albenga, verso le 19,30 è arrivata la chiamata alla centrale operativa ha inviato sul posto la radiomobile più altre 2 pattuglie. I militari hanno visto alcuni cittadini extracomunitari che trattenevano un uomo, poi rivelatosi l'autore della rapina. L'uomo, 31 anni originario di Battipaglia, non ha opposto resistenza ai carabinieri che l'hanno disarmato e trasferito in carcere. L'accusa è di rapina aggravata dall'uso di un'arma.

L'arrestato ha subito confessato di aver dovuto rapinare la farmacia (oltre 700 euro il bottino) per necessità economiche. Si tratta però di un pregiudicato e tossicodipendente. Aveva preso di mira la farmacia San Michele, in pieno centro storico. Le indagini sulla presenza di eventuali complici proseguono ma secondo quanto appreso appare probabile che l'uomo abbia agito da solo. Ora si trova nel carcere di Sanremo. La stessa farmacia era stata presa di mira da altri malviventi negli ultimi mesi ma, grazie all'impianto di videosorveglianza in alta risoluzione, tutti i rapinatori finora sono stati individuati e arrestati. (ANSA).