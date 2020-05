A Genova riaprono le piscine della Sciorba, 'Sarà durissima'

Hanno riaperto le Piscine della Sciorba dopo lo stop imposto dal covid-19. Subito è toccato alle attività di Nuoto Libero e Master Nuoto. Sabato 30 maggio, invece, l'inaugurazione delle Piscine Estive. Mercoledì 3 giugno Sciorba a pieno regime con Scuola Nuoto per bambini e adulti, fitness acqua e terra ma non solo. Sono stati mesi complicati con la necessità di sanificare e fare la manutenzione degli impianti seguendo le linee guida contenute nel protocollo della Federazione Italiana Nuoto. E contemporaneamente è stata fatta un'attività importante anche per garantire la corretta informazione a tutti coloro che potranno tuffarsi nuovamente in acqua. All'Interno della struttura anche una cartellonista per aiutare l'utenza: "Ringrazio tutti i nostri collaboratori che si danno da fare per rispettare tutte le norme e aprire in sicurezza non è facile. E' durissima. Apriamo in modo scaglionato anche per testare le varie problematiche e arrivare a regime nel modo migliore e più sicuro - afferma Massimo "Mamo" Fondelli, amministratore delegato My Sport che gestisce gli impianti - Apriamo per senso di dovere e di servizio verso la città e verso i nostri utenti, senza nasconderci che finanziariamente ed economicamente sarà una sfida durissima. Ma siamo certi che ce la faremo con l'aiuto di tutti" (ANSA).